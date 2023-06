Ein Teilabriss der Achillessehne bedeutet für Andy Schmid, den 39-jährigen Spielmacher des HC Kriens-Luzern, das Saison-Aus. Bereits vor den Play-offs in der Schweiz hatte der frühere Regisseur der Rhein-Neckar Löwen Beschwerden in den Fußgelenken. Eine Untersuchung in der Klinik in Luzern erbrachte die Diagnose. Wie lange Schmid ausfällt, ist noch unklar. Luzern spielt in der Vorbereitung auf die neue Saison am 14. August bei den Rhein-Neckar Löwen.