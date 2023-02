Der SV Waldhof Mannheim hat mit einem Heimsieg gegen den SV Meppen den Anschluss an die Tabellenspitze der Dritten Liga gehalten. Beim 3:1 (2:1) überzeugte die Mannschaft von Christian Neidhart in der ersten Halbzeit, ehe sie es nach dem Seitenwechsel unnötig spannend machte.

Die Waldhöfer vergaben zunächst viele gute Chancen, mit einem dritten Treffer die frühe Entscheidung herbeizuführen und gaben zudem die Spielkontrolle ab. Die bieder auftretenden Emsländer konnten daraus allerdings kein Kapital schlagen, so dass der Sieg des SVW insgesamt in Ordnung geht. Den Erfolg besiegelte Fridolin Wagner in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem satten Schuss unter die Latte.

In den ersten 45 Minuten war der SV Meppen in der 10. Minute durch einen von Marvin Pourie verwandelten Foulelfmeter 1:0 in Führung gegangen. Die Waldhöfer drehten die Begegnung aber, weil sie deutlich besser waren. Marten Winkler glich mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 1:1 aus (23.), ehe Dominik Martinovic vor 8520 Zuschauern mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern das 2:1 erzielte (31.).