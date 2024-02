Das Gebilde SV Waldhof Mannheim bleibt auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen fragil. Trotz einer spielerischen Verbesserung setzte es am Samstag beim SSV Ulm vor 5.646 Zuschauern eine 1:3 (1:1)-Niederlage. Damit bleibt der Waldhof vor dem Derby gegen den 1. FC Saarbrücken auf einem Abstiegsplatz. Die Führung der Ulmer durch Leonardo Scienza (21.) glich Jalen Hawkins nach einem Abstimmungsfehler in der Ulmer Abwehr schnell aus (25.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. Direkt nach dem Wechsel leistete sich Mannheims Torhüter Lucien Hawryluk einen kapitalen Fehler im Sechs-Meter-Raum. Er verlor den Ball an Dennis Chessa, der aus zwei Meter zum 2:1 traf. Julian Riedel hatte mit einem Kopfball an die Latte die beste Ausgleichsmöglichkeit (51.). Da machte es Andreas Ludwig für die Ulmer besser, der einen 17-Meter-Freistoß aus zentraler Position unhaltbar für Hawryluk zum vorentscheidenden 3:1 im Tor unterbrachte. Anschließend hatte Mannheim keine klare Chance, zumindest den Anschluss herzustellen.