Cheftrainer Bernhard Trares und Co-Trainer Benjamin Sachs werden ihre auslaufenden Verträge beim SV Waldhof Mannheim nicht verlängern. Das teilte der Fußball-Drittligist soeben mit und bestätigte so entsprechende RHEINPFALZ-Informationen vom Mittwochmittag.

„Nach zweieinhalb wundervollen Jahren habe ich mich trotz eines Vertragsangebots dazu entschieden, den Verein zu verlassen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass meine Zeit am Alsenweg nach dieser Saison enden wird“, sagte Trares. „Ich hatte beim SV Waldhof die bislang wundervollste Zeit in meiner Trainerkarriere. Ich erlebte eine Mannschaft, mit der es jeden Tag aufs Neue Spaß gemacht hat zu arbeiten. Besonders habe ich die Mentalität und die hohe Sozialkompetenz der Mannschaft geschätzt“, führte der 54-Jährige weiter aus. „Die Saison in der Dritten Liga ist ein toller Abschluss meiner Zeit hier“, erklärte der scheidende Fußballlehrer.

Wird Pezzaiuoli Nachfolger?

Nach RHEINPFALZ-Informationen deutet einiges daraufhin, dass Marco Pezzaiuoli der Nachfolger Trares’ werden könnte. Der Mannheimer stand bis zuletzt bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, war als Technischer Direktor und Coach der U19 des Bundesligisten tätig. Am Dienstag wurde bekannt, dass der 51-Jährige den Klub verlassen soll – der Weg nach Mannheim würde also frei werden.