In Sembach (Kreis Kaiserslautern) ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Wie die Pfalzwerke auf Anfrage mitteilen, waren von dem etwas mehr als halbstündigen Ausfall ab etwa 6.47 Uhr nur wenige Haushalte betroffen. Einen über Katwarn gemeldeten Stromausfall im benachbarten Enkenbach-Alsenborn könne er nicht bestätigen, sagte ein Unternehmenssprecher. Ursache für den Ausfall in Sembach sei ein technischer Defekt gewesen.