Das Ende dreier Straßennamen in Landau naht. Die Zeit von Hindenburg-, Kohl-Larsen- und Hans-Stempel-Straße wird wohl bei der nächsten Sitzung des Stadtrats am 30. April abgelaufen sein. Darauf deuten die Aussagen der Fraktionsvertreter in der jüngsten Sitzung des Landauer Hauptausschusses hin. Grüne, SPD, Pfeffer und Salz und Die Linke kündigten an, für die Umbenennung der Straßen zu stimmen. Bei der derzeitigen Sitzverteilung im Stadtrat wären das 24 von 44 Stimmen.

