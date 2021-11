Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Testspiel beim französischen Erstligisten FC Metz am Freitagnachmittag mit 1:2 (1:1) verloren. Den Treffer für die Roten Teufel markierte Simon Stehle in der 36. Spielminute zum zwischenzeitlichen 1:1, die Vorarbeit leistete von der linken Außenbahn Kenny Prince Redondo. Bouba Traoré hatte den Tabellenletzten der Ligue 1 fünf Minuten zuvor mit einem traumhaften Distanzschuss aus 30 Metern in den Winkel in Führung geschossen. Avdo Spahic, der das Kaiserslauterer Gehäuse hütete, besaß keine Chance zur Parade. Lenny Joseph brachte den FC Metz in der 54. Minute abermals in Front und letztlich auch zum Sieg. Der Gastgeber hatte im zweiten Abschnitt der taktisch geprägten, an Höhepunkten armen Partie noch einige kleinere Chancen. Zuschauer waren zu diesem Duell nicht zugelassen.