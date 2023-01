Die Stau-Hauptstadt von Rheinland-Pfalz war im Jahr 2022 laut einer Erhebung einer amerikanischen Analyse-Firma Kaiserslautern. Demnach sollen Pendler in Kaiserslautern durchschnittlich 35 Stunden übers ganze Jahr gesehen im Stau gestanden haben. Neben Kaiserslautern taucht von den Städten der Pfalz nur noch Speyer mit 22 Stunden in der Auflistung des Unternehmens Inrix auf. Kaiserslautern liegt deutschlandweit in dieser Statistik auf Rang 24, weltweit auf Rang 280 unter rund 1000 Städten; Speyer liegt auf Rang 59 in Deutschland und auf 560 weltweit.

Der weltweite Durchschnittswert der im Stau verbrachten Stunden liege für das Jahr 2022 bei 40, so Inrix.

Auf den oberen Plätzen der Statistik stehen weltweit London mit 156 Stau-Stunden, Chicago mit 155 und Paris mit 138 Stunden. Im Vergleich damit geht es deutschen Metropolen gut: München hatte 2022 74 Stau-Stunden pro Pendler, Berlin 71, Hamburg 56. Pfalznahe Städte auf der Liste sind Karlsruhe mit 28 Stunden, Worms mit 24 Stunden und Mannheim mit 18 Stunden.