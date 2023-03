Der Deutsche Olympische Sportbund lehnt eine Teilnahme von Sportlern aus Russland und Belarus an internationalen Wettkämpfen weiter ab, erwägt für den Fall einer kompletten Rückkehr von Athletinnen und Athleten beider Länder auf die Sportbühne aber keinen Boykott der Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Ein deutsches Team wird starten, einen Boykott schließen wir aus grundsätzlichen Erwägungen aus“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert in einem Interview vor der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag.

Das IOC kommt in Lausanne zusammen, um über eine Empfehlung für den künftigen Umgang mit russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern zu beraten. Diese sind wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine derzeit mit wenigen Ausnahmen von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.