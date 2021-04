Die AfD will mit zwei Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das beschloss eine große Mehrheit der Delegierten am Samstag auf dem Parteitag in Dresden. Wer das Duo bilden soll, ist allerdings noch offen. Denn zuvor hatte der Parteitag dagegen gestimmt, Spitzenkandidaten zu wählen. Diese sollen nun durch einen Mitgliederentscheid bestimmt werden. Für dieses Verfahren hatten sich vor wenigen Wochen in einer Mitgliederbefragung knapp 87 Prozent der Teilnehmer ausgesprochen.

Mit klarer Mehrheit stimmten die Delegierten gegen einen Antrag, in dem die Abwahl des Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen gefordert wurde. Meuthen hatte beim Parteitag im vergangenen Herbst deutliche Kritik an radikal rechten Gruppierungen in der AfD geübt.