Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat es auf die Under 30-Liste (zu deutsch: unter 30-Liste) des Forbes Magazins geschafft. Seit 2011 werden die 30 spannendsten Menschen unter 30 mit einem Platz auf der Liste auszeichnet. Seit 2016 erscheint die Under 30-Liste auch in der deutschsprachigen Region – mit jeweils 30 Plätzen für Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wie das Management von Apache 207 jetzt über die Soziale Plattform Instagram verkündete, ist auch der 25-jährigen „Roller“-Interpret unter den 30 Preisträgern. Neben dem Künstler, der in Mannheim geboren und in Ludwigshafen aufgewachsen ist, sind auch andere bekannte Namen wie die von Fußballerin Giulia Gwinn, Rapperin Badmomzjay auf der Liste.

Neben Künstlern und Sportlern wurden aber auch junge Firmengründer und Geschäftsführer ausgezeichnet. Laut Forbes waren für die Liste 2022 rund 1700 Bewerbungen und Nominierungen eingegangen.

Die gesamte Liste und Infos zu den Preisträgern findet ihr hier.