Am Sonntag erwartet die Menschen in Rheinland Pfalz und im Saarland ein meist stark bewölkter Tag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, wird es zeitweise schauerartigen Regen geben und im Bergland Schnee. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 4 und 7, im Bergland um 2 Grad. Es weht ein mäßiger Wind um Südwest.

In der Nacht zum Montag wird es meist stark bewölkt sein und gelegentlich etwas Regen oder Schneeregen geben. Ab Höhen von etwa 200 Meter kann es schneien. Achtung, es kann glatt werden. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht liegen zwischen +1 und -1, im Bergland bei bis zu -3 Grad.