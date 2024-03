Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet kurz vor Ende der Zweitliga-Saison ein weiteres Samstagabend-Spiel im Fritz-Walter-Stadion. Das geht aus den Plänen der Deutschen Fußball-Liga hervor, die die restlichen Spieltage der Runde nun zeitgenau angesetzt hat. Demnach empfangen die Roten Teufel den 1. FC Magdeburg am 32. Spieltag, 4. Mai, um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg. Entsprechend wird dieses Spiel auch live im Fernsehen übertragen.

Eine Woche zuvor tritt die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel samstags, 27. April, um 13 Uhr bei Aufstiegsaspirant Holstein Kiel an. Am 33. Spieltag spielt der FCK samstags, 11. Mai, 13 Uhr, bei Hertha BSC. Die Saison in der Zweiten Bundesliga beschließen werden die Roten Teufel am Sonntag, 19. Mai, um 15.30 Uhr daheim gegen Eintracht Braunschweig.