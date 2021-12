Die kleine Erfolgsserie der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga ist gerissen: Nach vier Siegen in Folge unterlag der personell etwas geschwächte Meister von 2019 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Zwar fehlten die Stammspieler Holzer, Rendulic (beide langzeitverletzt), Melart, Bergmann und Szwarz, der zu seiner hochschwangeren Frau nach Nordamerika gereist ist. Doch das war nicht der Hauptgrund für die Niederlage, denn die Adler verbrachten einfach zu viel Zeit auf der Strafbank.

Nur Krämmer trifft

Die erste Pausenführung durch Nico Krämmer verwandelte sich so im Mittelabschnitt durch Treffer von Fabio Pfohl und Julian Melchiori in einen 1:2-Rückstand. Die dickste Ausgleichschance vergab David Wolf, der frei vorm Tor an Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier scheiterte. Apropos geschwächt: Wolfsburg musste auf seinen Topscorer Chris DeSousa verzichten.