Zwei Testspiele hintereinander hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstag in seinem Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof absolviert. In der ersten Partie des Tages gelang dem FCK ein 1:0-Erfolg gegen den FSV Frankfurt, Tabellendritter der Regionalliga Südwest. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Marvin Pourié.

Huth trifft gegen Elversberg

Im zweiten Spiel mussten sich die Roten Teufel der SV Elversberg, Tabellenfünfter der Regionalliga, mit 1:2 geschlagen geben. Die Tore für die Elversberger erzielten Torben Rehfeldt und Nico Karger. Für die Lauterer traf Stürmer Elias Huth. Die Spiele fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

FCK-Trainer Jeff Saibene war es wichtig, dass seine Mannschaft nicht nur im Rhythmus bleibt, sondern dass auch diejenigen über 90 Minuten randürfen und sich in einem Spiel empfehlen können, die nicht so oft zum Einsatz kamen. So traten die Lauterer in den beiden Partien jeweils mit einem unterschiedlichen Kader an, der mit Spielern aus der U21 aufgefüllt wurde.