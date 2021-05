Der 1. FC Saarbrücken verliert nach dieser Drittliga-Saison seinen Topscorer Nicklas Shipnoski an den derzeitigen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Shipnoski (23), der aus dem nordpfälzischen Bischheim stammt, wechselte vor der aktuellen Saison vom SV Wehen Wiesbaden zu den Blau-Schwarzen und war auf Anhieb eine echte Verstärkung in der Mannschaft von Cheftrainer Lukas Kwasniok. Mit insgesamt 25 direkten Torbeteiligungen ist er der zweitbeste Scorer der Dritten Liga in dieser Spielzeit.

„Mit Nicklas verlieren wir natürlich einen absoluten Leistungsträger und Unterschiedsspieler in der Dritten Liga“, befand Sportdirektor Jürgen Luginger: „Es ist legitim, dass Nicklas nach Höheren strebt, auch wenn dies für uns natürlich einen herben Verlust bedeutet.“

„Kindheitstraum“ könnte wahr werden

„Als Sportler möchte man immer nach dem höchsten streben, und es bietet sich für mich die Chance, bei einem ambitionierten Verein aus der 2. Bundesliga den nächsten Schritt zu machen. Die Fortuna spielt zusätzlich noch um den Aufstieg in die Bundesliga mit, was schlussendlich auch bedeuten könnte, dass ich kommende Saison womöglich sogar in der Ersten Liga spiele. Damit würde ein Kindheitstraum in Erfüllung, gehen und diese Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen“, wurde Shipnoski in einer Mitteilung des FCS zitiert.