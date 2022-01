Nachwuchsstürmer Shawn Blum (18; er wird am Freitag 19) wechselt im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der Kontrakt Blums, der beim FCK noch keinen Profivertrag besaß, läuft per 30. Juni aus. Damit müssen die Lauterer den gebürtigen Frankenthaler, der bis Sommer 2018 in der Jugend des Ludwigshafener SC spielte, ablösefrei ziehen lassen. Blum hat in der laufenden Saison in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest sieben Partien absolviert, dabei vier Treffer erzielt und zwei Torvorlagen beigesteuert.