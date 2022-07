Der Fahrer eines Lastwagens ist am frühen Freitagmorgen in der Weinstraße in Klingenmünster gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen gefahren. Nach Angaben der Polizei war der 36-jährige Fahrer in Richtung Eschbach unterwegs. In Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 80 geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hyundai. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das gerammte Auto und kam auf dem Gehweg auf der Seite zum Liegen. Weiterhin wurde durch den Aufprall die angrenzende Einfriedungsmauer beschädigt. An dem Lastwagen wurde die Fahrzeugfront links beschädigt. Der Fahrer gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.