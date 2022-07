Sebastian Vettel wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben und seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35 Jahre alte viermalige Weltmeister am Donnerstag in Budapest mit. „Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen, und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken“, sagte Vettel in einer Mitteilung seines Rennstalls und nannte einen der Gründe für seine Entscheidung: „Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.“ 53 Mal stand der Heppenheimer als Sieger auf dem Podest.