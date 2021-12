Der schwedische Paketdienst Instabox will im kommenden Jahr in Deutschland starten. „Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa, es ist auch ein sehr wettbewerbsstarker Markt. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Verbraucher in Deutschland unseren Service schätzen werden“, sagte Firmengründer und -chef Alexis Priftis der „Wirtschaftswoche“. „Wir wollen auch in Deutschland am gleichen Tag zustellen.“ Das Unternehmen wird zum Beispiel Pakete des Modehändlers H&M ausliefern.

Dafür will Instabox auch eigene Paketschließfächer in Deutschland errichten, an denen Kunden ihre Bestellungen abholen können. „Wir streben im ersten Jahr in Deutschland etwa 1000 Paketstationen an“, sagte Priftis weiter. Zunächst soll das Angebot in Hamburg, Berlin und dem Rheinland zur Verfügung stehen und dann ausgeweitet werden. In Düsseldorf und Berlin sollen dazu erste Logistikzentren entstehen.

Instabox ist laut „Wirtschaftswoche“ bereits in Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden aktiv. Das Start-up wurde 2015 gegründet und hat rund 2500 Angestellte.