In das Schuljahr 2022/23 starteten in Rheinland-Pfalz 425.600 Schülerinnen und Schüler. Das sind 13.800 oder 3,3 Prozent mehr als im Schuljahr zuvor. Die Zahlen hat das Statistische Landesamt in Bad Ems aus den Daten der knapp 1500 allgemeinbildenden Schulen im Land – vorläufig – errechnet. Der Zuwachs der Schüleranzahl an den meisten Schularten sei auf die demografische Entwicklung in den Altersgruppen, aber auch auf zugezogene Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen. Gegenüber dem Schuljahr 2021/22 habe demnach die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit von etwa 400 auf 9200 zugenommen. Insgesamt haben besonders die Grundschulen laut Landesamt im Vergleich zum Vorjahr einen hohen Andrang zu verzeichnen – mit sechs Prozent mehr Schülern. Den größten Schülerzuwachs insgesamt verzeichnete hier der Rhein-Pfalz-Kreis mit mehr als zehn Prozent, gefolgt unter anderem von den kreisfreien Städten Trier (plus 8,6 Prozent) und Kaiserslautern (plus 8,4 Prozent). Vergleichsweise gering fiel die Entwicklung im Kreis Ahrweiler aus (plus 3,0 Prozent), in dem viele Schulen 2021 erheblich von der Flutkatastrophe an der Ahr betroffen waren.