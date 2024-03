Eine Schreddermaschine auf dem Gelände der Zeller Recycling GmbH ist am Donnerstag in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die hohe Rauchwolke sei weithin sichtbar gewesen, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt alarmiert worden sei, berichtet Einsatzleiter Wolfgang Hampel. Die Wehr sei mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten begannen, das Feuer zu bekämpfen, und lösten die Betriebsangehörigen ab, die bereits mit den Löscharbeiten begonnen hatten. Um den Brand endgültig zu bekämpfen, wurde Schaum eingesetzt, „da sich das Brandgut nicht mehr aus der Maschine entfernen ließ“, informiert Hampel. Er betont, dass nur durch das besonnene Handeln der Betriebsangehörigen Schlimmeres verhindert worden sei. Firmeninhaber Andreas Zeller bestätigt: „Wir führen regelmäßig Feuerlöschübungen durch, das hat sich nun bewährt.“ Nach seiner Einschätzung ist die Brandursache ein technischer Defekt am Motor der Maschine gewesen, der gebrannt habe. Der Schaden belaufe sich auf rund 500.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.