Bis zu 30 Menschen haben sich laut Polizei am Samstag, 13. November, gegen 4.30 Uhr in der Neustadter Innenstadt vor einer Disco geprügelt. Die Polizisten entdeckten beim Eintreffen nur noch einen 21-jährigen verletzten Mann. Die übrigen Menschen konnten auch bei der direkt eingeleiteteten Fahndung nicht gefunden werden, wie die Beamten berichten. Der Mann habe eine blutende Wunde am Mund gehabt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeuten bei der Inspektion unter Telefon 06321 854-0 melden oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.