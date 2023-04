„Ich fühle mich in Mannheim wohl, mag die Stadt, die Organisation, das Team und die Fans“, sagt Ryan MacInnis, der in der abgelaufenen Saison zu den Adler Mannheim kam. „Mit dem Halbfinal-Aus möchte ich mich nicht zufriedengeben und nächste Saison wieder voll angreifen.“ Der Klub und der Angreifer haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Spielzeit geeinigt, wie die Adler nun mitteilen. „Ryan ist läuferisch stark, mannschaftsdienlich, bringt Energie aufs Eis, sorgt für Torgefahr und ist in allen Situationen einsetzbar“, sagt Manager Jan-Axel Alavaara. In 49 Begegnungen kam MacInnis bislang auf zehn Tore und 17 Vorlagen.