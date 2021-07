Der 1. FC Kaiserslautern hat sich am Sonntag in einem Testspiel im Trainingslager in Mals in Südtirol von Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1) getrennt. Im Regen begannen die Hachinger stark, störten früh, spielten direkt und gingen in der neunten Minute in Führung: Der 18-jährige Boipelo Mashigo setzte einen Freistoß von der Strafraumecke wunderbar in den Winkel. Lorenz Otto im FCK-Tor hatte wohl auf eine Flanke spekuliert. Es dauerte etwas, bis die Roten Teufel ins Spiel fanden.

Fast an allen Offensivaktionen der Lauterer war in der ersten Hälfte Linksverteidiger Hendrick Zuck beteiligt. So parierte Haching-Schlussmann Alexander Weidinger einen Freistoß des 30-Jährigen gut (19.), war in der 22. Minute auch bei einem Schuss von Zuck zur Stelle. Drei Minuten später ein guter Angriff des FCK über die rechte Seite, Dominik Schad bediente Neuzugang Julian Niehues, der aus guter Position verzog. In der 41. Minute setzte Alexander Winkler einen Kopfball nach Ecke von Nicolas Sessa vorbei und auch beim schönsten Angriff des FCK in der ersten Halbzeit wollte das Leder nicht ins Tor: Anil Gözütok bediente Schad, der flankte butterweich auf Kenny Prince Redondo, dessen Kopfball vorbei ging (44.).

Wunderlichs Ausgleich

Hachings Neu-Trainer Sandro Wagner brachte nach dem Wechsel eine sehr junge Mannschaft, die angeführt von Kapitän Markus Schwabl leidenschaftlich verteidigte. Der Druck des FCK nahm im Verlauf der zweiten Hälfte vor 300 Zuschauern zu, gerade nach der Einwechslung von Kapitän Jean Zimmer, Mike Wunderlich und dem wieder sehr engagierten jungen Neal Gibs. Aber der FCK hatte bei einem Konter der Hachinger auch Glück, Lorenz Otto war gegen Aaron Keller auf dem Posten. In der 79. Minute ging Gibs nach einem Zweikampf mit Dominik Bacher im Strafraum zu Boden. Den Elfmeter verwandelte Wunderlich sicher zum 1:1 (80.).

In der Nachspielzeit dann zweimal die Siegchance für die Roten Teufel: Erst parierte Hachings eingewechselter Schlussmann Fabian Schenger einen Wunderlich-Schuss klasse, dann strich ein Kopfball von René Klingenburg nach Wunderlich-Ecke knapp vorbei (90.+2).