Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den jungen Angreifer Simon Stehle vom Zweitligisten Hannover 96 bis Saisonende ausgeliehen. Der 19-Jährige, der am 17. September 20 wird, ist sowohl auf den Flügeln als auch im Angriffszentrum einsetzbar. Stehle, Sohn einer Kolumbianerin und eines Deutschen, ist Deutscher, ist aber im spanischen Valladolid geboren und teilweise auf Gran Canaria aufgewachsen. Er hat in der Jugend von Atlético Madrid und von UD Levante gespielt. 2017 ist Stehle zu den Junioren von Hannover 96 gewechselt. In der Zweiten Liga kam Stehle zu fünf Kurzeinsätzen, erzielte bei seinem Elf-Minuten-Debüt im Februar 2020 beim 3:1-Sieg der 96er in Fürth gleich ein Tor, sein bisher einziges in der Zweiten Liga.

In der Regionalliga Nord hat Stehle dreimal für Hannover 96 II gespielt (ein Tor). In der U19-Junioren-Bundesliga kam der 1,82 Meter große Stürmer von 2018 bis 2020 auf 34 Einsätze (17 Tore, 9 Torvorlagen).

FCK-Sportchef: Stehle „explosiver Stürmer“

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bezeichnet Stehle als „explosiven Stürmer, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum einsetzbar ist“. Hengen ergänzt: „Mit ihm haben wir einen jungen, hungrigen Spieler bekommen, der mit uns zusammen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen will.“

Stehle lässt in einer Klubmitteilung wissen: „Der 1. FC Kaiserslautern hat mich davon überzeugt, dass ich hier gute Chancen habe, meinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Ich freue mich darauf, mitzuhelfen, dass der Verein wieder ein Stück näher an seine vergangenen Erfolge anknüpfen kann. Ich hoffe, ich kann durch harte Arbeit viele schöne Momente hier erleben und freue mich auf die kommende Zeit.“