Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land ab kommender Woche auch Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Von Montag seien sechs Impfbusse mit Impfteams landesweit im Einsatz, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Donnerstag mit. An insgesamt mehr als 200 wechselnden Standorten können Interessierte sich auch spontan und ohne Voranmeldung gegen eine Sars-Cov-2-Infektion impfen lassen.

Impfwillige können in den Bussen frei zwischen den Impfstoffen der Hersteller „Johnson & Johnson“ und Biontech/Pfizer wählen. „Es ist unser Ziel, noch Unentschlossenen ein einfaches und unbürokratisches Impfangebot zu machen“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD). Die genauen Standorte und -zeiten der sechs Impfbusse veröffentlicht das Ministerium auf dem Informationsportal des Landes zur Pandemie unter www.corona.rlp.de/de/impfbus. Vor Ort werden ausschließlich über 18-jährige Personen geimpft.