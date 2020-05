Rheinland-Pfalz will in knapp drei Dutzend Kitas und Schulen stichprobenartig auf Covid-19-Infektionen testen lassen. In einer ersten Welle sollen noch vor den Sommerferien in 30 bis 35 Einrichtungen jeweils etwa 50 Kinder beziehungsweise Betreuerinnen oder Lehrkräfte darauf untersucht werden, ob sie zum jeweiligen Zeitpunkt das Virus in sich tragen. Nach den Sommerferien sollen die Tests am gleichen Personenkreis wiederholt werden. Die Stichprobe soll repräsentativ für Schulen und Kitas im ganzen Land gewählt werden. Die Teilnahme ist freiwillig.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) versprechen sich von den Reihentests zusätzliche Sicherheit bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens in Schulen und Kitas. Sie betrachte die Ferienzeit, in der viele Familien mit Kindern wieder verreisen werden, mit „einem gewissen Respekt“, sagte die Bildungsministerin am Mittwoch in Mainz.