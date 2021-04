Die Rhein-Neckar Löwen tragen das Finalturnier in der European League aus. Die EHF Finals finden am 22. und 23. Mai in der Mannheimer SAP Arena statt. „Wir werden alles dafür tun, ein Handball-Wochenende auf die Beine zu stellen, das dem hochklassigen Wettbewerb der EHF European League gerecht wird“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

In Mannheim werden zunächst zwei Halbfinals ausgespielt, am Tag darauf ermitteln die Sieger den Gewinner in der erstmals in dieser Form ausgetragenen European League. Die Löwen hatten sich für die Austragung der Veranstaltung beworben, obwohl pandemiebedingt voraussichtlich keine Zuschauer zugelassen sein werden.

Sportlich sind die Löwen noch nicht für das Finalturnier qualifiziert. Nach der 32:33-Niederlage am Dienstag bei Medwedi Tschechow müssen die Schützlinge von Martin Schwalb das Rückspiel am kommenden Dienstag gegen den russischen Meister mit zwei Toren Differenz gewinnen, um eine Runde weiter zu kommen.