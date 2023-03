Die Rhein-Neckar Löwen haben das zweite Spiel in Folge verloren. Gegen den HSV Hamburg gab es am Donnerstag eine 32:35 (13:14)-Niederlage. Es war ein enges Match. Das Spiel der Löwen, bei denen Uwe Gensheimer sein Comeback feierte, war zu fehlerbehaftet. Im Angriff zeigte das Team sehr viele Schwächen und Unzulänglichkeiten. Auch die Abwehr bekam am Ende keinen Zugriff mehr. Der Sieg der HSV Hamburg, der über weite Strecken der Partie führte, geht in Ordnung, auch wenn sich die Löwen vor 8233 Zuschauern in der SAP-Arena gegen die Niederlage stemmten. Aber die Mannschaft um den überragenden Leif Tissier behielt die Nerven.