Zu schnell auf abschüssiger Straße unterwegs – das war nach Aussage der Polizei vermutlich der Grund dafür, dass ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Flörsheim-Dalsheim am Samstag auf der Strecke zwischen Zell und Mölsheim im Zellertal schwer stürzte. Der Mann kam ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer schwer verletzt und vom ls Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.