Die Berliner Band Rammstein hat am Donnerstag das Video zu ihrer neuen Single „Zeit“ veröffentlicht. Mit dem sechsminütigen Clip kündigten die sechs Musiker um Frontmann Till Lindemann das gleichnamige neue Album an. Dieses – es ist das achte Studioalbum von Rammstein – soll am 29. April erscheinen und elf Songs enthalten, wie es in einer Mitteilung hieß. Zwei Jahre hat die Band demnach an dem Nachfolger ihres namenlosen Albums aus dem Jahr 2019 gearbeitet. Aufgenommen wurde es in Südfrankreich. Die Veröffentlichung des neuen Videos hatte die Band über einen Countdown angekündigt. Auf Instagram wurden drei Clips in der üblichen düsteren Band-Ästhetik hochgeladen. In einem trägt ein Mann eine Augenbinde, in einem weiteren sind drei Gestalten in schwarzer Kutte und mit einem Baby im Arm zu sehen.