Eine 70-jährige Radfahrerin wurde am Freitag, 22. Oktober, gegen 11.30 Uhr in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim von einem Auto erfasst und verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte die Frau über die Überquerungshilfe nahe des Kreisverkehrs im Bereich des Einkaufszentrums fahren, als die 83-jährige Autofahrerin sie anfuhr. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die 83-Jährige wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Telefon: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefon: 06237/934-1100 zu wenden - alternativ per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de