Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Anschlag vom Freitagabend auf einen Konzerthalle bei Moskau als „barbarische terroristische Tat“ verurteilt. In einer Fernsehansprache sagte Putin am Samstag, alle vier Angreifer seien festgenommen worden, als sie versucht hätten, in die Ukraine zu fliehen. Nach ersten Erkenntnissen sei dort ein „Fenster“ für ihren Grenzübertritt vorbereitet worden.

Alle Verantwortlichen, die hinter den Angreifern stehen, würden ausfindig gemacht und „bestraft“, so Putin. Der Präsident ordnete einen Tag der nationalen Trauer für Sonntag an. „Mein tiefstes Beileid für diejenigen, die Angehörige verloren haben“, sagte Putin, auf dessen erste Reaktion stundenlang gewartet worden war. Zunächst hatte sich nur eine Vize-Regierungschefin in Moskau zu Wort gemeldet, um für die russische Führung zu sprechen. Durch den Angriff der bewaffneten Männer auf die Konzerthalle bei Moskau wurden mindestens 115 Menschen getötet.

Am Samstag kursierende Behauptungen russischer Politiker, wonach die Führung der Ukraine hinter dem Anschlag steckte, machte sich Putin in seiner Ansprache zumindest nicht direkt zu eigen.

Mehr zum Anschlag bei Moskau lesen Sie in einer aktuellen Analyse der RHEINPFALZ am SONNTAG