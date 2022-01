Von einer filmreifen Verfolgungsjagd am Freitagnachmittag berichten mehrere Einwohner von Bobenheim-Roxheim. Demnach ist der Fahrer eines silbernen Mercedes mit Mainzer Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit durch den Ortsteil Roxheim gerast und schließlich gefasst worden.

Mehrere Polizeifahrzeuge sollen ihn gegen 15.45 Uhr verfolgt haben. Augenzeuge Dominik Freer berichtet: „Er ist wie ein Verrückter durch die Danziger Straße geheizt. Dann kamen ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht und weitere Polizeiwagen.“ Auf Facebook berichten Anwohner und Passanten an anderen Straßen des Viertels, der Mann habe frontal ein geparktes Auto gerammt und sei trotzdem weitergerast. Wenig später sei er gefasst und in einem Polizeiwagen mitgenommen worden.

Auf Anfrage bestätigt die Autobahnpolizei Ruchheim den Vorfall. Demnach sollte der 22 Jahre alte Mann aus Bobenheim-Roxheim am Frankenthaler Autobahnkreuz kontrolliert werden. Statt anzuhalten, sei er geflüchtet, sagt ein Mitarbeiter der Dienststelle Ruchheim. Auf der Flucht habe er zwei stehende Fahrzeuge beschädigt und einen Fußgänger gefährdet. Die Verfolgung hätten Beamte der Autobahnpolizei mit einer Videokamera aufgezeichnet.

Der junge Mann sei schließlich in eine Sackgasse gefahren, aus der er nicht mehr herausgekommen sei, so die Polizei. Er sei zu Fuß geflüchtet, aber gefasst worden. Vermutlich werden gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt. Denn unter anderem gehört das Mainzer Kennzeichen nicht zu dem silbernen Mercedes, mit dem er unterwegs war.