80.000 Euro Bargeld erbeutete Anfang Juli ein bislang unbekannter Betrüger, indem er sich mit einem gefälschten Personalausweis als vermeintlicher Kontoinhaber ausgab. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des Mannes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Am Dienstag, den 7. Juli suchte ein unbekannter Täter am frühen Nachmittag die Filiale eines Kreditinstituts in Karlsruhe auf. Dort nannte er die Kontonummer eines gezielt ausgewählten Opfers und legte einen gefälschten Personalausweis mit dessen Daten, versehen mit eigenem Passbild vor. Zusätzlich trug der unbekannte Mann sehr wahrscheinlich eine Perücke und passte sich damit optisch seinem potenziellen Opfer an. Nachdem es ihm hierdurch gelungen war, den Bankmitarbeiter von seiner falschen Identität zu überzeugen, erbeutete der Betrüger 80.000 Euro Bargeld.

Aufgrund der vorliegenden Lichtbilder besteht der konkrete Verdacht, dass derselbe Täter seit Mitte 2019 gleich gelagerte Taten in Stuttgart, Heilbronn, Neckarsulm, Ludwigsburg, Freiburg, Düren und Berlin verübt hat. Durch die Veröffentlichung der Bilder des Täters erhoffen sich die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, blaue Augen, Brillenträger, fingerlanges, grau-weißes Haar. Bekleidet war der Mann mit blauem Anzug und weißem Hemd, er trug Mund-Nase-Maske und Handschuhe.

Wer die abgebildete Person erkennt oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.