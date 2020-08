Zwei betrunkene Fahrraddiebe hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestellt. Zunächst war den Beamten gegen 2 Uhr gemeldet worden, dass sich zwei Verdächtige an Rädern in der Jaegerstraße (Mitte) zu schaffen machen. Sie flüchteten mit jeweils einem Fahrrad. Einen Verdächtigen fand die Polizei im Friedenspark. Der 19-Jährige hatte bei seiner Flucht einen stehenden Streifenwagen gestreift und war gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,23 Promille. Der zweite Verdächtige wurde bei der Fahndung ebenfalls gefunden. Der 21-jährige Ludwigshafener war auch betrunken: 1,05 Promille. Nun werden die Besitzer der beiden Räder gesucht. Es handelt sich um ein blau-weißes und ein gelb-schwarzes Mountainbike. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon 0621/963-2122.