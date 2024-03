Der US-Pharmakonzern Abbvie startet Ende April ein neues Großprojekt an seinem Standort Ludwigshafen, der mehr als 2000 Mitarbeiter zählt, die Hälfte davon in der Forschung. Das geht aus einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz hervor, in der die Ministerpräsidentin Malu Dreyer die geplante Abbvie-Investition in Ludwigshafen als eines von „drei herausragenden Großprojekten“ in der Biotechnologie-Branche in Rheinland-Pfalz im April bezeichnet. Eine Sprecherin Dreyers wollte keine weiteren Angaben dazu machen. Auch Abbvie wollte sich nicht näher äußern, kündigte aber an, in den kommenden Wochen zu informieren. Mit dem „Neubau-Projekt“ investiere Abbvie in die Spitzenforschung von morgen und baue den Standort Ludwigshafen zukunftssicher aus, heißt es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die Mainzer Landesregierung wertet das als ein Zeichen dafür, dass die Biotechnologie-Förderung des Landes aufgehe.