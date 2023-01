Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag haben am Mittwoch in Mainz eine neue Fraktionsspitze gewählt. Die Rheinhessin Pia Schellhammer (37) folgte erwartungsgemäß dem Ludwigshafener Bernhard Braun (64) nach, der nicht mehr angetreten ist. Stellvertretende Fraktionschefin wurde Lea Heidbreder aus Landau.

Die 31-Jährige ist seit 2021 im Landtag, außerdem ist sie Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landauer Stadtrat. Als Vorsitzende der Enquetekommission „Katastrophenvorsorge“ des Landtags steht Heidbreder seit mehr als einem Jahr in einer besonderen Verantwortung. Die Kommission ist neben dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ eines der Gremien, das die Flut im Landesnorden im Juli 2021 aufarbeitet. Neu in den Fraktionsvorstand wurde außerdem Daniel Köbler (41) aus Mainz gewählt. Köbler führte die Fraktion von 2011 bis 2016. Das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers wird in der Nachfolge Schellhammers der Koblenzer Carl-Bernhard von Heusinger (54) ausüben. Sämtliche Wahlergebnisse wurden einstimmig gefasst.