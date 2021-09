Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Coach. Peter Tretter wird ab sofort das in der Fußball-Oberliga spielende Team trainieren. Der 54-Jährige tritt damit die Nachfolge von Oliver Schäfer an, der fortan fest im Trainerteam der Lizenzspielermannschaft eingeplant ist. Schäfer erfüllte bisher eine Doppelfunktion, als Coach der U21 und als Athletiktrainer der Profis. Unterstützt wird Tretter von Co-Trainer Benny Früh, der seit knapp zwei Wochen in Diensten des FCK steht.