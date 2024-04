Ein Pannen-Lkw hat am Freitagnachmittag im Staufertunnel bei Annweiler für eine zweistündige Sperrung der Tunnel auf der B10 gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war der Sattelschlepper aufgrund eines technischen Defekts liegengeblieben. Es gelang ihm zwar noch, in die Nothaltebucht einzufahren. Die Bergung gestaltete sich aber schwierig, da der Sattelschlepper voll beladen war. Letztendlich gelang es der Abschleppfirma, den Sattelschlepper aus dem Tunnel zu bergen. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen weit zurück.