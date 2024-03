Zur Osterzeit startet die Lamminitiative im Biosphärenreservat. Vom 22. März bis 7. April bieten acht Restaurants Lammgerichte an. Die Bandbreite reicht vom Klassikern wie Lammrücken oder geschmorter Lammhaxe bis hin zu ausgefallenen Kreationen wie Lammroulade, -curry oder -merguez. Mit dabei sind das Restaurant Seehaus Forelle am Eiswoog bei Ramsen, das Hotel Fröhlich in Kaiserslautern-Dansenberg, die Weinstube Fuxbau in Hambach, der Pfälzer Hof in Edenkoben, das Restaurant 7 Raben im Jägerthal bei Bad Dürkheim, das Restaurant Ritterhof zur Rose in Burrweiler, das Gasthaus Müllers Lust in Hofstätten sowie das Landhaus Tausendschön in Fischbach. Auch die Metzgerei und Schäferei Keller in Busenberg und das Hofgut Neumühle in Münchweiler an der Alsenz sind dabei.

www.pfaelzerwald.de/lamminitiative