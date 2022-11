Gerüchte gibt es seit einiger Zeit, der Sportartikel-Hersteller Adidas hat es am Dienstagmittag nun bestätigt: Der bisherige Vorstandschef des ebenfalls in Herzogenaurach ansässigen Konkurrenten Puma, Björn Gulden, wird neuer Adidas-Konzernchef.

„Der Aufsichtsrat der Adidas AG hat die Nachfolge für den adidas Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted entschieden“, erklärte der Konzern am Dienstag. Gulden wird demnach mit Wirkung ab 1. Januar zum Vorstandsmitglied und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Das Mandat des Norwegers bei Puma endet nach Angaben des ebenfalls in Herzogenaurach ansässigen Unternehmens am 31. Dezember.

Rorsted geht bei Adidas schon diese Woche

Adidas hatte im August überraschend mitgeteilt, der bisherige Vorstandsvorsitzende Rorsted werde das Unternehmen „in gegenseitigem Einvernehmen“ im kommenden Jahr verlassen.

Das Ausscheiden des gebürtigen Dänen erfolge nun im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bereits am 11. November, erklärte der Konzern. In der Übergangszeit übernimmt demnach Finanzchef Harm Ohlmeyer die Unternehmensleitung.

Der 60-jährige Rorsted hatte den Posten 2016 übernommen. Zuvor war er Chef des Konsumgüterherstellers Henkel gewesen.