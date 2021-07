Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat die Energieversorgung Mittelrhein die Gasleitungen in einigen Gebieten wiederhergestellt. In den besonders schwer betroffenen Regionen des Ahrtals dürfte dies aber noch mehrere Monate dauern. In Bad Neuenahr-Ahrweiler sei das Erdgasnetz teilweise völlig zerstört, „so dass hier das Netz zum größten Teil komplett neu errichtet werden muss“, teilte der Versorger am Mittwoch in Koblenz mit.

„Viele Leitungen sind überhaupt nicht mehr existent, andere sind in Teilbereichen noch zu verwenden“, erklärte das Unternehmen nach einer ersten Bestandsaufnahme mit Unterstützung der Stadtwerke Neuwied.

Völlig zerstört seien auch alle Leitungen über die Ahr. Die Netzgesellschaft prüfe, welche Möglichkeiten es gebe, die Versorgung zumindest provisorisch wiederherzustellen. Daneben habe ein Team damit begonnen, den Neubau der im Ahrtal zerstörten Erdgasleitungen zu planen.