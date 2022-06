Nastasja Schunk aus Altrip steht im Hauptfeld des bekanntesten Tennisturniers der Welt. Die 18-Jährige gewann am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gegen die US-Amerikanerin Danielle Lao 6:1 und 6:3 und sicherte sich dadurch die Erstrundenteilnahme beim Klassiker in London.

Gegen wen Schunk in der ersten Runde antreten muss, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr hatte Schunk noch bei den Juniorinnen gespielt und mit dem Finaleinzug für Aufsehen gesorgt.

In der Weltrangliste steht die Altriperin aktuell auf Rang 154, kann sich mit weiteren Erfolgen in Wimbledon allerdings nicht verbessern. Weil die Organisatoren des Tennis-Klassikers in diesem Jahr wegen des Ukraine-Konflikts keine Sportler aus Russland und Belarus zugelassen haben, werden keine Weltranglistenpunkte verteilt.