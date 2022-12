Eine Waldhütte bei Steinbach am Donnersberg ist in der Nacht auf Donnerstag komplett abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, war der Brand gegen 1 Uhr gemeldet; die Feuerwehr löschte. Menschen wurden keine verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Ursache ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion in Rockenhausen unter Telefon 06361/917-0 entgegen.