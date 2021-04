Drei weitere Landkreise und eine kreisfreie Stadt in der Pfalz führen eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und fünf Uhr ein: In Frankenthal wird die Regelung ab diesem Samstag um 21 Uhr wirksam. Im Kreis Bad Dürkheim und im Donnersbergkreis gilt diese Beschränkung ab Sonntag, 0 Uhr, und im Kreis Kaiserslautern ab Montag. Zum Teil seit längerem bereits in Kraft sind Ausgangssperren in den Landkreisen Germersheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Ludwigshafen und Speyer.

Ludwigshafen weist die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf

Eingeführt werden müssen solche Beschränkungen gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner liegt. In Rheinland-Pfalz wies am Freitag Ludwigshafen mit 253,7 den höchsten Inzidenzwert auf, gefolgt von Worms (247,8) und Neuwied (202,9).