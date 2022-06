Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag bei einem Unfall auf der B48 bei Hofstätten verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der Bundesstraße in Richtung Süden unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er an eine Begrenzungsmauer, weshalb er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und sich überschlug. Dabei habe er sich am Bein verletzt. Die Person kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Bundesstraße musste wegen der Hubschrauberlandung zeitweise gesperrt werden.