Hans Werner Moser wird zur Saison 2020/21 die U21 des 1. FC Kaiserslautern nicht mehr als Cheftrainer verantworten. Nach vier Spielzeiten mit ihm wird es im Sommer eine Änderung geben. Das teilte der FCK am Montag mit. Wer Moser folgt, ließ der FCK noch offen. Der frühere FCK-Profi, der 115 Bundesligaspiele für die Roten Teufel bestritt, war 2016 in der Funktion des U21-Trainers an den Betzenberg zurückgekehrt – eine Rolle, die er auch bereits in den Jahren 2003 bis 2006 ausgefüllt hatte. Zudem war Hans Werner Moser von April 2005 bis Juni 2005 Cheftrainer der FCK-Bundesligamannschaft und übernahm 2018 die Rolle des Interimstrainers bei den Profis für den krankheitsbedingt ausgefallenen Jeff Strasser in der Zweiten Liga. In der unterbrochenen Spielzeit belegt der 54-Jährige mit seiner Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Notzon: Neu aufstellen

„Nach internen Gesprächen zu einer veränderten Rolle der U-21 war es am Ende der Wunsch des Vereins, sich auf dieser Position personell neu aufzustellen.“ sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon, der gleichzeitig betont, dass die U21 des 1. FC Kaiserslautern auch in Zukunft ein wichtiger Baustein in der Ausbildungsphilosophie der Roten Teufel bleiben soll.