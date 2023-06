Von Bad Dürkheim geht es durch die idyllischen Weindörfer am Haardtrand bis nach Neustadt. Den Pfälzerwald dabei stets im Blick. Neben einigen Sehenswürdigkeiten bietet die Tour auch viele Einkehrmöglichkeiten.

Von Victoria Werz

In vier Stunden durch kleine Weindörfer, vorbei an tausenden Reben und hin zu schönen Fachwerkhäusern und beeindruckenden Kirchen. Das alles bietet die Fahrradtour entlang der Deutschen Weinstraße von Bad Dürkheim nach Neustadt, die die Touristinfo Bad Dürkheim empfiehlt.

Die rund 58 Kilometer lange Tour startet am Bahnhof in Bad Dürkheim in der Nähe des Kurparks. Anreisen kann man bequem mit den Straßenbahnlinien 4 und 9 oder mit dem Zug. Wer mit dem Auto kommen möchte hat die Möglichkeit, am Wurstmarktparkplatz kostenlos zu parken. Nur wenige Meter durch den Kurpark erreicht man auch so den Startpunkt der Tour.

Vom Bahnhof folgen Sie der Markierung des Radwegs Deutsche Weinstraße. Das Symbol zeigt eine grüne Traube auf weißem Grund. Nach einem kurzen Stück über die Mannheimer Straße biegen Sie nach dem Rathaus rechts ab und kommen so auf den Fahrradweg, der am Neubaugebiet Fronhof vorbeiführt. Den Weg folgend ist bald schon Wachenheim zu sehen. Auf dem Weg dorthin kommen Sie am Flaggentürmchen vorbei. Und im März blühen auf diesem Weg übrigens unzählige Mandelblüten in rosa.

Durch Wachenheim durch folgen Sie immer weiter der Markierung des Fahrradweges und erreichen nach einer flotten Abfahrt den kleinen Ort Forst, der sich immer für eine Rast und ein Gläschen Wein lohnt. Forst durchqueren Sie zur Hälfte, bevor der Weg nach dem Weingut Spindler rechts in die Weinberge abgeht. Es folgt ein kleiner Anstieg, nachdem man einen herrlichen Blick in die Rheinebene als Belohnung erhält.

Dem Weg weiter folgend geht es bald schon nach Deidesheim hinein. Auch dort gibt es wieder einige Möglichkeiten, sich zwischendrin kurz zu stärken oder an warmen Tagen abzukühlen. Denn aus Deidesheim raus gibt es nochmal einen kurzen Anstieg, bevor es weiter auf dem Fahrradweg meist flach unterhalb von Königsbach bis nach Gimmeldingen geht. Auch dort gibt im März ein Meer an Mandelblütenbäumen. Von Gimmeldingen geht es weiter den Mandelring entlang durch Haardt. Vom Mandelring geht es hinunter über den Sulzwiesenweg und die Villenstraße in Richtigung Neustadter Innenstadt.

Von dort stößt man auf die B38. Die Tour würde nun wieder links aus Neustadt hinausführen. Doch es lohnt sich ein Abstecher direkt geradeaus in die historische Innenstadt. Dort lässt sich genüsslich mit einem Eis an den alten Fachwerkhäusern vorbeigehen. Von dort gehen Sie wieder zurück zur Kreuzung Villenstraße/B38. Ab da biegen Sie links in die Wallgasse ein und folgen kurz darauf der Markierung „Jakobsmuschel“ quer durch Neustadt, vorbei an einer Parkanlage und dem Parkplatz Festwiese. Aus Neustadt raus gelangen Sie beim Reitclub Neustadt auf den Palatia-Radweg. Ab da folgen Sie der Markierung „Dom mit Fahrrad“.

Nach zehn Kilometern treffen Sie auf den Kraut-und-Rüben-Radweg, der Sie durch Haßloch, Meckenheim und Niederkirchen führt. Erst an der Landesstraße L525 verlassen Sie diesen wieder und wechseln auf den Salier-/Kaiser-Konrad-Radweg. So fahren Sie wieder zurück nach Wachenheim. Auf dem Weg kommen Sie an der Villa Rustica vorbei, einer alten Ruine aus der Römerzeit, die einen kurzen Abstecher wert ist. Von Wachenheim geht es dann wieder zurück nach Bad Dürkheim zum Ausgangspunkt der Tour.